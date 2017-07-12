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13. 07. 2017

Минстройархитектуры хочет продлить действие указа №585

Источник фото: Telegraf.by

Министерство архитектуры и строительства Беларуси инициирует продление действия указа №585 "О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства", сообщил 13 июля глава ведомства Анатолий Черный.

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По его словам, отмена указа 6 августа не имеет смысла, поскольку «определенная категория людей выстраивала свои бюджеты, планы на строительство жилья, и она ударилась в скалу непонимания, мы это не предусмотрели». «Это серьезная ошибка», - сказал министр, передает БелТА.

В связи с этим подготовлено обращение к главе государства с предложением продлить действие указа №585 до завершения возведения домов, строительство которых начато до принятия указа №240. Ожидается, что это продлится максимум до первого квартала 2018 года.

Также будут прорабатываться возможности изыскания дополнительных источников финансирования для тех, кто заявится на получение компенсаций.
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