В Беларуси усилят ответственность взрослых детей за престарелых родителей

Белорусские парламентарии готовы выступить с инициативой об усилении ответственности взрослых детей за своих престарелых родителей, сообщила член Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Татьяна Старинская на пресс-конференции 13 июля.

"По закону они (взрослые дети – Телеграф) должны ухаживать за своими родителями. Но бывает, что дети просто привозят пожилого человека в центр соцобслуживания и говорят, мол, делайте, что хотите, вы - социальная служба и вы должны. И это притом, что стоимость социальных услуг очень низкая", - сказала депутат, передает БелТА.

Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак отметил, что стоимость часового тарифа на услуги, входящие в перечень бесплатных и общедоступных, составляет до 50 копеек. Оказание соцуслуг на дому зависит от семейного и материального положения получателя. Бесплатно услуги предоставляются только одиноким малообеспеченным людям. Для нетрудоспособных, имеющих членов семьи, обязанных по закону их содержать, услуги платные.

Также в Беларуси разрабатывается положение о замещающей семье для стариков в связи новой редакции закона "О социальном обслуживании", которая вступит в силу 25 декабря. "Первые замещающие семьи для стариков организовали сами социальные работники, которые осуществляли уход на дому. Долгое время человеческого общения - и соцработники стали принимать подопечных пожилых людей в свою семью, чтобы жить вместе", - сказал замминистра.

В свою очередь Татьяна Старинская высказала уверенность, что использование этой новации со временем будет массовым. Замещающая семья позволяет организовать соцобслуживание пожилых людей в условиях их проживания с желающими взять на себя заботу о них. Они будут вместе жить и вести общее хозяйство. При этом отношения между тем, кто взял на себя обязательства по уходу, и нетрудоспособным стариком или инвалидом не будут затрагивать имущественные вопросы. "Место совместного проживания будут определять сами - или в жилье пожилого человека, или в жилье того, кто за ним ухаживает", - пояснила депутат.

По ее словам, в трехстороннем договоре (третьей стороной выступает центр соцобслуживания населения) будут определяться формирование общего бюджета, перечень услуг и контроль за их оказанием.