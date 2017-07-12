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13. 07. 2017

Власти обещают плавный переход к указу №240

Анатолий Калинин Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240, согласно которому в Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве. Об этом 13 июля заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин по итогам приема граждан в Жабинке.

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«Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе», - сказал он, передает БелТА.

При этом, по его словам, указ №240 создает новый механизм кредитования, при котором можно в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. «А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки», - рассказал вице-премьер. 
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