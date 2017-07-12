Власти обещают плавный переход к указу №240

Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240, согласно которому в Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве. Об этом 13 июля заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин по итогам приема граждан в Жабинке.

смотрите также Минстройархитектуры хочет продлить действие указа №585

«Необходимо выработать механизм плавного перехода от указа №585 к указу №240. Мы хотим, чтобы не было потрясений в переходе», - сказал он, передает БелТА.

При этом, по его словам, указ №240 создает новый механизм кредитования, при котором можно в большей мере привлечь ресурсы коммерческих банков, нежели бюджета. «А бюджет будет субсидировать эту ставку по снижению кредитной нагрузки», - рассказал вице-премьер.