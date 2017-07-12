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13. 07. 2017

Минимальная зарплата и доходы населения за июнь не индексируются

Источник фото: Telegraf.by

Денежные доходы населения Беларуси за июль не индексируются, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Это связано с тем, что инфляция за июнь не превысила пятипроцентного порога к январю - месяцу пересмотра денежных доходов (зарплаты, стипендий), получаемых из бюджетных источников; зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц; довольствия военнослужащих, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов; пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за июнь также не индексируется.

Гражданам, получающим доходы в стране из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами). 
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