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13. 07. 2017

В Беларуси устанавливают новые показатели ликвидности банков

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Показатели ликвидности Базель III в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала устанавливаются для белорусских банков с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси, отметив, что делается это для совершенствования требований к безопасному и устойчивому функционированию банков.

Согласно постановлению Нацбанка от 18 мая №180, установлены в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования банков Беларуси показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.

Документ также устанавливает порядок отнесения банков к системно значимым. К ним будут относиться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых или прекращение ими осуществления отдельных операций может негативно повлиять на весь банковский сектор.  Для ограничения уровня и предупреждения образования системных рисков банковского сектора в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта.

Кроме того, для снижения рисков от чрезмерной кредитной активности банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 процентного пункта. 
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