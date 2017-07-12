Прогноз погоды на выходные

14 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно по восточной половине дожди, в отдельных районах Витебской области сильные дожди. Ветер северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +14..+19°С, по юго-западу +20..+22°С. Атмосферное давление будет расти.

15-16 июля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 15 июля в северо-восточных районах, а днем и по юго-западу республики кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+22°С, передает Белгидрометцентр.

16 июля ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +15..+22°С.