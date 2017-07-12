Лукашенко: «Славянский базар» свидетельствует о росте авторитета Беларуси в мире

Участие в фестивале представителей из множества стран свидетельствует не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 июля на церемонии торжественного открытия XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

По его словам, за годы своего существования "Славянский базар" стал настоящей жемчужиной международного фестивального движения и визитной карточкой страны, сообщили в Администрации главы государства.

"Вспоминаются времена, когда на постсоветском пространстве рушились вековые устои и людям было не до искусства. Именно тогда мы постарались собрать воедино все творческие силы ради общего дела - духовного возрождения и продолжения лучших традиций. Эту высокую миссию взял на себя наш фестиваль. Он стал настоящим символом единения миллионов людей доброй воли, потому что служит благородной цели - укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению культурного многообразия и поддержке талантов", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, фестиваль способствует конструктивному межгосударственному диалогу, поскольку «любой иностранный гость, побывавший на нашем фестивале, возвращается в свою страну посланником мира». При этом он отметил, что высокий международный статус «Славянского базара» ко многому обязывает Беларусь, так как является зеркало белорусской политики в социально-гуманитарной сфере.

Александр Лукашенко уверен, что и нынешний фестиваль, проходящий под девизом "Звезды над Беларусью", подарит много открытий, станет для молодых исполнителей отличной путевкой в жизнь.

Во время торжественного открытия фестиваля глава государства вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Тамаре Гвердцители, а также Гран-при XV Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2017" Марии Магильной. Почетными гостями фестиваля стали президент Молдовы, госсекретарь Казахстана, главы диппредставительств ряда государств.