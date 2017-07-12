Вильнюсский аэропорт закрыли на реконструкцию

Аэропорт Вильнюса закрывается на ремонт с 14 июля. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в нем будет проводиться 35 дней по 18 августа. За это время заменят старое покрытие, укрепят его основание, оборудуют новые дренажные и ливневые системы, реконструируют систему управления сигнальных огней.

Для проведения ремонта лето выбрали из-за оптимальных погодных условий. Его будут делать только днем. На время ремонта столицей литовского авиасообщения станет Каунас, расположенный в 285 километрах от Минска, что на 100 километров больше, чем до аэропорта в Вильнюсе.