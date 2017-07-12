Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 09:51
+18°C
Завтра +21°C
+18°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
14. 07. 2017

Вильнюсский аэропорт закрыли на реконструкцию

Аэропорт Вильнюса закрывается на ремонт с 14 июля. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в нем будет проводиться 35 дней по 18 августа. За это время заменят старое покрытие, укрепят его основание, оборудуют новые дренажные и ливневые системы, реконструируют систему управления сигнальных огней.

Для проведения ремонта лето выбрали из-за оптимальных погодных условий. Его будут делать только днем.

На время ремонта столицей литовского авиасообщения станет Каунас, расположенный в 285 километрах от Минска, что на 100 километров больше, чем до аэропорта в Вильнюсе. 
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.