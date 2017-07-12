В Римском метро поезд зажал руку белоруски и потащил ее за собой

43-летняя белоруска застряла в дверях поезда на пересадочной станции "Термини" в Римском метрополитене, а предусмотренная на этот случай автоматическая аварийная тормозная система не сработала. Женщину доставили в больницу со множественными переломами. Опасности ее жизни нет.

По информации полиции, белоруска пыталась вскочить в последний вагон поезда, но ​​двери закрылись, из-за чего в вагоне оказалась рука женщины с сумками. Поезд тронулся, потащив белоруску за собой, сообщает La Repubblica.

Лишь на следующей станции машинист заметил сигнальные огни и вышел из кабины. Пассажиры показали ему пакеты с оборванными ручками.