Операторы связи не смогут подключать белорусам ненужные им услуги

Дополнения и изменения в правила оказания услуг электросвязи внесены постановлением Совета Министров от 12 июля №518. Документ внесен в Национальный реестр правовых актов, но пока официально не опубликован. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.

В законодательстве появилось определение СМС-рассылки, которой считается автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений по сети мобильной электросвязи. Оператор связи обязан делать рассылку только с указанием номера, позволяющего определить отправителя сообщений, и при получении предварительного согласия абонента.

По заявлению абонента он должен прекратить рассылку СМС-сообщений с указанного абонентом номера, если сообщения не содержат информацию об услугах электросвязи или не отправляются в соответствии с законодательством.

Оператор сможет предоставлять дополнительные услуги только с согласия абонента путем заключения допсоглашения к договору в письменной форме или совершения абонентом действий, позволяющих достоверно определить его согласие на получение таких услуг.

Кроме того, теперь параметры качества оказываемых операторами услуг в Беларуси должны быть не ниже параметров, прописанных в постановлении. Также внесена возможность предоставлять в населенных пунктах с количеством 50 и более домохозяйств стационарного широкополосного доступа к интернету и телевидению по IP-протоколу.