Зиновский обещает снизить инфляцию до 5%

В ближайшее время инфляция в Беларуси может быть снижена до 5%, сообщил 14 июля министр экономики Владимир Зиновский. «Уверен, что в ближайшее время мы сможем снизить годовую инфляцию до 5%», - сказал он.

Министр отметил, что по прогнозу на 2017 года инфляция должна была быть не больше 9%, но ход набора индекса потребительских цен позволяет ожидать, что она не превысит 7%, передает БелТА.

При этом Владимир Зиновский подчеркнул важность того, чтобы производящие продукцию предприятия, снижая затраты, не увеличивали цену.