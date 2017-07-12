Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 12:56
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
14. 07. 2017

Больше всего 100 баллов на ЦТ в Беларуси набрали по математике

100 баллов на централизованном тестировании в Беларуси по математике показали 69 абитуриентов, сообщили в министерстве образования Беларуси. Вторым предметом по количеству 100-балльных сертификатов стал русский язык - 66, затем белорусский язык - 35, химия - 25, история Беларуси - 19, биология - 18, обществоведение - 16, физика – 15.

По географии и всемирной истории получено по одному 100-балльному сертификату, а по пяти иностранным языкам 49 абитуриентов набрали абсолютный результат.

По двум учебным предметам 100 баллов получили 11 абитуриентов, по одному предмету - 292. Всего в ЦТ участвовали 90 125 абитуриентов. 
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.