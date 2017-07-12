Больше всего 100 баллов на ЦТ в Беларуси набрали по математике

100 баллов на централизованном тестировании в Беларуси по математике показали 69 абитуриентов, сообщили в министерстве образования Беларуси. Вторым предметом по количеству 100-балльных сертификатов стал русский язык - 66, затем белорусский язык - 35, химия - 25, история Беларуси - 19, биология - 18, обществоведение - 16, физика – 15.

По географии и всемирной истории получено по одному 100-балльному сертификату, а по пяти иностранным языкам 49 абитуриентов набрали абсолютный результат. По двум учебным предметам 100 баллов получили 11 абитуриентов, по одному предмету - 292. Всего в ЦТ участвовали 90 125 абитуриентов.