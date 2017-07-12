Зиновский: ВВП за полугодие может вырасти на 1-1,1%

Темп роста ВВП в первом полугодии 2017 года может быть 101-101,1%, сообщил 14 июля министр экономики Владимир Зиновский. По его словам, пока не наступили сроки обработки статистической информации, но есть итоги по некоторым отраслям экономики.

смотрите также Зиновский обещает снизить инфляцию до 5%

Министр отметил, что за первое полугодие хорошо сработала промышленность, чуть подросла торговля, но немного снизилось производство сельского хозяйства, передает БелТА.

«Если строительство сработает с теми темпами, которые были за пять месяцев, у нас будет не ниже, а, может быть, на 0,1-0,2% выше рост ВВП по сравнению январем-маем», - отметил Владимир Зиновский.

Он также заявил, что экономика Беларуси постепенно набирает обороты.