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14. 07. 2017

Зиновский: ВВП за полугодие может вырасти на 1-1,1%

Владимир Зиновский Источник фото: ByMedia.net

Темп роста ВВП в первом полугодии 2017 года может быть 101-101,1%, сообщил 14 июля министр экономики Владимир Зиновский. По его словам, пока не наступили сроки обработки статистической информации, но есть итоги по некоторым отраслям экономики.

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Министр отметил, что за первое полугодие хорошо сработала промышленность, чуть подросла торговля, но немного снизилось производство сельского хозяйства, передает БелТА.

«Если строительство сработает с теми темпами, которые были за пять месяцев, у нас будет не ниже, а, может быть, на 0,1-0,2% выше рост ВВП по сравнению январем-маем», - отметил Владимир Зиновский.

Он также заявил, что экономика Беларуси постепенно набирает обороты.
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