Футболисты БАТЭ узнали возможного соперника в третьем раунде квалификации ЛЧ

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Борисовский БАТЭ в случае победы над армянским "Алашкертом" по сумме двух поединков встретится с пражской "Славией".

Напомним, что в первой игре дома борисовчане сыграли вничью 1:1. Ответная игра пройдет 18 июля в Ереване, там «Алашкерту» будет достаточно нулевой ничьи для выхода в следующий раунд. Первые поединки третьего раунда квалификации ЛЧ состоятся 25 и 26 июля, ответные пройдут 1 и 2 августа. «Спартак» Юрмала (Латвия)/ «Астана» (Казахстан) – «Мариехамн» (Финляндия)/ «Легия» (Польша) «Карабах» (Азербайджан)/ «Самтредиа» (Грузия) – «Шериф» (Молдова)/ «Кукеси» (Албания) «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль)/ «Гонвед» (Венгрия) – «Жальгирис» (Литва)/ «Лудогорец» (Болгария) «Зриньски» (Босния и Герцеговина)/ «Марибор» (Словения) – «Хафнарфьордюр» (Исландия)/ «Викингюр» (Фарерские острова) «Стяуа» (Румыния) – «Виктория» Пльзень (Чехия) «Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия) «Динамо» Киев (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария) АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия) «Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул» (Турция)