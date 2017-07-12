Лента RSS
Подписаться на ленту
14 июля 2017, пятница, 16:00
+18°C
Завтра +20°C
+18°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,24
14. 07. 2017

Белорусские клубы узнали возможных соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 14 июля прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы, по итогам которой белорусские клубы узнали возможных своих соперников в случае прохождения второй стадии.

Минское «Динамо», сыгравшее в гостях вничью с македонскими «Работничками» (1:1), сыграет с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия)/АЕК (Кипр).

А брестское «Динамо», которое также в гостях сыграло вничью с австрийским «Альтахом» (1:1), при проходе в третий раунд встретится с бельгийским «Гентом».
Это Интересно
Футбол
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

– Мальчик, а давно идет дождь?

– Не знаю, мне всего 6 лет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.