Белорусские клубы узнали возможных соперников по третьему раунду квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне 14 июля прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы, по итогам которой белорусские клубы узнали возможных своих соперников в случае прохождения второй стадии.

Минское «Динамо», сыгравшее в гостях вничью с македонскими «Работничками» (1:1), сыграет с победителем пары «Корк Сити» (Ирландия)/АЕК (Кипр). А брестское «Динамо», которое также в гостях сыграло вничью с австрийским «Альтахом» (1:1), при проходе в третий раунд встретится с бельгийским «Гентом».