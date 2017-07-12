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14. 07. 2017

Широкая денежная масса в Беларуси за июнь выросла на 5,4%

Источник фото: Telegraf.by

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 июля составила 36,31 млрд рублей, увеличившись за 1 июнь на 5,4%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Объем наличных денег в обороте вырос до 2,09 млрд рублей (на 6,7%).

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, включающий наличные деньги в обороте и переводные депозиты в рублях, - возросла на 14,2% до 6,1 млрд рублей.

Денежный агрегат М2, включающий агрегат М1 и другие депозиты в рублях, составил 12,09 млрд рублей, увеличившись на 9,2%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в рублях, за июнь возрос до 185,1 млн рублей (на 0,5%).

Рублевая денежная масса, которая кроме агрегата М1 включает другие рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, составила 12,28 млрд рублей и увеличилась на 9%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, увеличился до 2,28 млрд рублей, или на 1,8%.
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