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17. 07. 2017

Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по гребле

На Олимпийских играх в Лондоне 9 августа в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 1 тыс. метров братья Андрей и Александр Богдановичи добавили серебряную медаль в копилку белорусских олимпийцев, уступив представителям Германии. Источник фото: Daylife.com

Четыре серебряных и две бронзовых медали завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ 14−16 июля в болгарском Пловдиве. В медальном зачете белорусская сборная заняла 11-е место. Наибольшее количество наград у гребцов из Венгрии (16), Германии и России (по 10).

«Серебро» среди белорусов у каноэ-двойки на 500 метров (Алена Ноздрева, Камила Бобр), Ольги Худенко среди байдарок-одиночек на 500 метров, Никиты Борикова среди байдарок-одиночек на 500 метров и у каноэ-двойки на 200 метров (Андрей Богданович, Денис Махлай).

Бронзу завоевали Алена Ноздрева в  каноэ-одиночке на 200 метров и байдарка-четверка на 500 метров (Роман Петрушенко, Дмитрий Третьяков, Никита Бориков, Виталий Белько).
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