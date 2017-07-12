Белорусы завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по гребле

Четыре серебряных и две бронзовых медали завоевали белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ 14−16 июля в болгарском Пловдиве. В медальном зачете белорусская сборная заняла 11-е место. Наибольшее количество наград у гребцов из Венгрии (16), Германии и России (по 10).
«Серебро» среди белорусов у каноэ-двойки на 500 метров (Алена Ноздрева, Камила Бобр), Ольги Худенко среди байдарок-одиночек на 500 метров, Никиты Борикова среди байдарок-одиночек на 500 метров и у каноэ-двойки на 200 метров (Андрей Богданович, Денис Махлай).
Бронзу завоевали Алена Ноздрева в каноэ-одиночке на 200 метров и байдарка-четверка на 500 метров (Роман Петрушенко, Дмитрий Третьяков, Никита Бориков, Виталий Белько).