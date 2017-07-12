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17. 07. 2017

Макей: необходимо активизировать процесс вступления в ВТО

Владимир Макей Источник фото: МИД Беларуси

Беларуси необходимо активизировать процесс вступления во Всемирную торговую организацию, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1". "Это важно и для экономического имиджа нашего государства, и для того, чтобы мы могли действовать по тем унифицированным правилам, которые существуют в рамках ВТО, в которую входит большинство стран мира", - сказал он.

Отметив, что благодаря благоприятной ситуации на внешних рынках уже в этом году Беларусь нарастила экспорт почти на 23%, глава МИД подчеркнул, что «это не значит, что на этом надо успокоиться».

По его словам, рост экспорта произошел отчасти в связи с ростом цен на ту или иную продукцию, тогда как задача состоит и в том, чтобы нарастить физические объемы экспорта. Для этого необходима диверсификация внешнеэкономической деятельности с сохранением традиционных рынков (ЕАЭС, Россия) и более активным освоением рынков Европы и стран дальней дуги, добавил Владимир Макей.
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