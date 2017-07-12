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17. 07. 2017

На пожаре в Березино погиб спасатель

Источник фото: МЧС

В полночь 17 июля в Березино из-за взрыва газового баллона, произошедшего из-за возгорания жилого дома на улице Минской, погиб сотрудник министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Неборский. Об этом сообщили в МЧС.

Когда спасатели прибыли к месту ЧП, открытым пламенем пылала веранда дома. Они сразу ж приступили к работе, чтобы как можно быстрее подавить огонь. Дмитрий Неборский находился с пожарным стволом в нескольких метрах от горящего дома, когда внутри его, не выдержав температуры, взорвался газовый баллон.

Спасателя доставили в реанимационное отделение районной больницы, но спасти его не удалось.
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