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17. 07. 2017

В Беларуси примут меры к роупджампингу

Роуп-джампинг с осветительной мачты на стадионе "Трактор" во время проведения Фестиваля Огня 2012 в Минске. Автор фото: Алексей Столяров

Хотя роупджампинг достаточно востребована, но при этом нет действенного механизма контроля качества и правил ее предоставления. «И здесь, конечно, будем принимать меры. Во взаимодействии с другими госорганами и организациями», - рассказал начальник управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник, комментируя расследование о гибели парня, прыгнувшего со страховкой с 70-метровой трубы.

По его словам, ситуация с гибелью неординарная, и расследование вряд ли будет быстрым. Предстоит разобраться, какова конструкция страховки, как проходили прыжки, какова роль каждого, выяснить технические моменты. Назначены экспертизы по оборудованию, которое использовалось, по крепежному материалу, веревкам, передает БелТА.

Представитель СК отметил, что предприниматель прошел альпинистскую подготовку и имеет свидетельство на проведение строительных работ, а трубу он взял в аренду официально, хотя и не для роупджампинга, а для отработки своих профессиональных навыков, но использовал для других целей.

Дмитрий Конопляник также рассказал, что в день трагедии прыгали несколько человек. При последнем прыжке веревки не затормозили движение парня, и он упал на землю. «По предварительной версии, не сработала система натяжения. Вопрос - в оценке всей этой конструкции и действий человека, который оказывал услугу, правильности монтирования системы, исправности всех элементов крепления», - сказал он.

По его словам, у следствия есть вопросы и к лицу, продававшему сертификаты на прыжки через интернет.
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