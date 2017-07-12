Лукашенко: нужно уделять пристальное внимание вопросам безопасности стран ОДКБ

В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ. "Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов", - сказал он.

По его словам, дипломатия должна создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов, поскольку только на основе консолидации усилий можно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. «Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене», - подчеркнул президент, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко заявил, что в ОДКБ создан действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. Однако, сказал он, останавливаться на достигнутом нельзя и необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности государств-членов, как с военной точки зрения, так и с политической.