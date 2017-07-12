В СК заявили о необходимости изменения ряда экономических статей УК

Люди, которые нанесли экономический ущерб, не несут такой угрозы обществу, как убийцы или педофилы. Об этом заявил руководитель управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник. В связи с этим, по его словам, сложилась практика, когда при полном возмещении ущерба, содействии расследованию и раскаянии обвиняемого производство по уголовному делу прекращается.

При этом он отметил наличие «мертвых» статей УК, которые не применяются на практике. «Практика расследования показала необходимость изменения ряда статей УК. Например, незаконная предпринимательская деятельность без регистрации - это по сути и уклонение от уплаты налогов, ведь предприниматель не зарегистрирован, работает в тени и не платит налоги», - сказал представитель СК, передает БелТА.

Также он поддержал мнение о необходимости увеличения размера ущерба, причиненного государству уклонением от уплаты налогов, при котором наступает уголовная ответственность. «Наверное, стоит оставить уголовно наказуемыми те факты, в которых зафиксировано причинение ущерба на сумму 2,5 тыс. базовых величин, что сейчас составляет особо крупный размер, или даже чуть больше. А остальные связанные с неуплатой налогов правонарушения могут рассматриваться быстро в административном порядке. Это будет и эффективно, и экономично, а следователи будут заняты более серьезными вещами», - сказал Дмитрий Конопляник.

При этом он сослался на международную практику, когда есть составы преступления или формулировки, которые в Беларуси уголовно наказуемы, а в странах-соседях - нет.