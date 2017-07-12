Лукашенко расспросил об опасных тенденциях в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало по вопросам эффективности работы судебной системы после объединения общих и экономических судов, вопросам оптимизации, а также совершенствования правоприменительной практики. При этом он попросил высказать мнение о возможных опасных тенденциях в экономике, исходя из анализа рассматриваемых судами дел.

"Может быть, в экономике какие-то (у вас это видно, как в зеркале, по хозяйственной части) опасные тенденции намечаются или происходят", - заявил президент, передает БелТА.

По словам Валентина Сукало, основные проблемы объединенной судебной системы решены. "Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема", - заверил он.

Председатель Верховного суда также отметил позитивные изменения в качестве и оперативности правосудия и в общих, и экономических судах. Что касается более оперативного восстановления нарушенных права граждан, то этого планируется добиться за счет сокращения случаев отложения, приостановления, перерывов в процессе рассмотрения судебных споров. Предлагается делать все, чтобы судебные споры, особенно гражданские, рассматривали не более чем в двух судебных заседаниях.

Говоря об оптимизации судебных органов, Валентин Сукало отметил, что изменения произойдут в аппаратах Верховного и областных судов. При этом сохранится нынешний численный состав судейского корпуса. В результате оптимизация затронет только аппараты вышестоящих судов и позволит сохранить судейский корпус и качество правосудия. Соответствующие подходы поддержал глава государства. Начать работать в новых условиях планируется с 1 августа.

Также был рассмотрен вопрос применения института банкротства и повышения его эффективности, решено вернуться к этой теме и рассмотреть имеющуюся в данной сфере проблематику. Президенту доложили и о ряде уголовных дел, по которым предварительное расследование находилось у него на контроле.