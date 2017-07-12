Главы государств ОДКБ к концу года соберутся в Минске

Новая сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Минске ближе к концу года, сообщил 17 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске Совета МИД ОДКБ. По его словам, на заседании был обсужден комплекс вопросов, которые будут вноситься на рассмотрение глав государств.

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В свою очередь генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сообщил, что на заседании были согласованы документы, которые рассматривались ранее на встречах министров обороны и секретарей безопасности, для представления в высший орган организации. Также к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подготовят Декларацию в связи 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием организации. Проект декларации уже подготовлен, передает БелТА.

Владимир Макей отметил, что основополагающая задача ОДКБ - формирование благоприятных внешних условий для стран - членов. Особая роль в этом отводится дипломатической работе, отметил он. "Только действуя с общих позиций, мы сможем эффективно отстаивать интересы наших стран, всесторонне укреплять внешнеполитический имидж ОДКБ", - добавил министр.

Он также заявил, что страны ОДКБ будут развивать сотрудничество в охране границ. "Мы (главы МИД – Телеграф) договорились о проведении консультаций по этому вопросу в нынешнем году и выработке конкретных предложений на сей счет", - рассказал министр.

По результатам заседания было подписано заявление по вопросу демонтажа в отдельных странах Европы памятников советским солдатам.

Также министры выразили озабоченность ситуацией в области информационной безопасности, рассказал Юрий Хачатуров. По его словам, участники заседания также обменялись мнениями по ситуации в мире и задачам ОДКБ. Был принят ряд решений, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия на международной арене. Утвержден перечень тем совместных заявлений, с которыми ОДКБ будет выступать на различных уровнях и площадках, чтобы довести консолидированную позицию государств организации по ряду глобальных вопросов, рассматриваемых Генассамблеей ООН: борьбе с терроризмом, обеспечения всеобъемлющей стабильности, неразмещения оружия в космосе, нераспространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, будет представлена позиция по вопросам Афганистана, военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях, совместных мер по укреплению оборонного потенциала государств ОДКБ, подходов к урегулированию существующих конфликтов.