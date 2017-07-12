Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 16:47
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
17. 07. 2017

Главы государств ОДКБ к концу года соберутся в Минске

Новая сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Минске ближе к концу года, сообщил 17 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске Совета МИД ОДКБ. По его словам, на заседании был обсужден комплекс вопросов, которые будут вноситься на рассмотрение глав государств.

смотрите также Лукашенко: нужно уделять пристальное внимание вопросам безопасности стран ОДКБ

В свою очередь генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сообщил, что на заседании были согласованы документы, которые рассматривались ранее на встречах министров обороны и секретарей безопасности, для представления в высший орган организации. Также к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подготовят Декларацию в связи 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием организации. Проект декларации уже подготовлен, передает БелТА.

Владимир Макей отметил, что основополагающая задача ОДКБ - формирование благоприятных внешних условий для стран - членов. Особая роль в этом отводится дипломатической работе, отметил он. "Только действуя с общих позиций, мы сможем эффективно отстаивать интересы наших стран, всесторонне укреплять внешнеполитический имидж ОДКБ", - добавил министр.

Он также заявил, что страны ОДКБ будут развивать сотрудничество в охране границ. "Мы (главы МИД – Телеграф) договорились о проведении консультаций по этому вопросу в нынешнем году и выработке конкретных предложений на сей счет", - рассказал министр.

По результатам заседания было подписано заявление по вопросу демонтажа в отдельных странах Европы памятников советским солдатам.

Также министры выразили озабоченность ситуацией в области информационной безопасности, рассказал Юрий Хачатуров. По его словам, участники заседания также обменялись мнениями по ситуации в мире и задачам ОДКБ. Был принят ряд решений, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия на международной арене. Утвержден перечень тем совместных заявлений, с которыми ОДКБ будет выступать на различных уровнях и площадках, чтобы довести консолидированную позицию государств организации по ряду глобальных вопросов, рассматриваемых Генассамблеей ООН: борьбе с терроризмом, обеспечения всеобъемлющей стабильности, неразмещения оружия в космосе, нераспространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, будет представлена позиция по вопросам Афганистана, военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях, совместных мер по укреплению оборонного потенциала государств ОДКБ, подходов к урегулированию существующих конфликтов.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.