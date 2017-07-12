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17. 07. 2017

На экипировку школьников минчанам придется потратить до 400 евро

В Минске экипировка школьников младших классов будет стоить родителям от 175 до 735 рублей, старшеклассников - от 230 до 870, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эту сумму включены швейные и трикотажные изделия, обувь, школьные принадлежности.

Многодетным семьям в универмагах города предоставят скидку 10% на школьный ассортимент.

А на площадке у Дворца спорта 19 и 20 августа пройдет ярмарка "Пора в школу!", на которой производители предложат многие товары со скидкой. Также будет организован прием заказов на подгонку купленной здесь одежды.
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