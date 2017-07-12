Жизням пострадавших в ДТП под Кобрином ничего не угрожает

Состояние двух взрослых и троих детей из Дрогичинского района, пострадавших в аварии в Кобринском районе, врачи оценивают как стабильное, сообщили в Кобринской центральной районной больнице. Их жизням ничто не угрожает.
У водителя и находившейся на заднем сиденье пассажирки травмы груди. Девятилетний мальчик получил ушиб носа, 12-летний - закрытый перелом бедра и лонной кости таза, 13-летний - открытый перелом нижней челюсти. 47-летняя женщина отпущена домой, передает БелТА.
Сидевшие на заднем сиденье пассажиры не были пристегнуты.
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