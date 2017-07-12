Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2017, понедельник, 16:47
+21°C
Завтра +21°C
+21°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,23
17. 07. 2017

Жизням пострадавших в ДТП под Кобрином ничего не угрожает

Состояние двух взрослых и троих детей из Дрогичинского района, пострадавших в аварии в Кобринском районе, врачи оценивают как стабильное, сообщили в Кобринской центральной районной больнице. Их жизням ничто не угрожает.

смотрите также Под Кобрином фура протаранила легковушку: погибла женщина, 6 пострадавших

У водителя и находившейся на заднем сиденье пассажирки травмы груди. Девятилетний мальчик получил ушиб носа, 12-летний - закрытый перелом бедра и лонной кости таза, 13-летний - открытый перелом нижней челюсти. 47-летняя женщина отпущена домой, передает БелТА.

Сидевшие на заднем сиденье пассажиры не были пристегнуты. 
Это Интересно
Аварии, ДТП
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.