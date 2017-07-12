В Беларуси скоро потеплеет

19 июля республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в дневные часы в северо-восточных регионах страны скажется влияние неустойчивых прохладных воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине республики в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+24°С, передает Белгидрометцентр.

20 июля ночью республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в дневные часы на юго-запад страны с Польши переместится фронтальный раздел и начнет поступать более теплый воздух. Поэтому ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах, в основном по юго-западной половине, кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +19..+26°С, по юго-западу до +28°С.