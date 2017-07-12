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18. 07. 2017

Проходные баллы на бюджет в БГУ существенно выросли

Проходные баллы на бюджетную форму обучения в БГУ существенно выросли, заявил ответственный секретарь приемной комиссии университета Вячеслав Молофеев. По его словам, в числе топовых в этом году специальности факультета прикладной математики и информатики и химико-биологического профиля, а также международных отношений.

Вячеслав Молофеев отметил, что в диапазоне средних баллов от 220 до 300 прирост проходных баллов по сравнению с 2016 годом составил около 50 пунктов. Отмечается существенный рост и в топовых специальностях, на которые проходные баллы превышают 350 баллов, передает БелТА.

Рост проходных баллов он объяснил возможностью абитуриентов в этом году сдавать централизованное тестирование по четвертому предмету. 

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