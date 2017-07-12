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18. 07. 2017

В вузах Беларуси начинаются внутренние экзамены

Абитуриенты Источник фото: ByMedia.net

18 июля в вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные экзамены. По 21 июля они пройдут в силовых вузах, по 26 июля - в творческих, по 24 июля - в иных учреждениях высшего образования.

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Вступительные испытания в вузах сельхозпрофиля пройдут с 18 по 25 июля для очной формы и с 6 по 15 декабря для заочников.

Зачисление на бюджет завершится 28 июля (в силовые вузы - 24 июля, в творческие - 28 июля). Информация о наличии вакантных мест дополнительного набора появится на сайтах вузов с 25 по 29 июля. Прием документов на платное обучение для абитуриентов, не сдающих внутренние экзамены в вузе, продлится по 4 августа (в силовые вузы – по 31 июля, в творческие - по 2 августа). Завершится приемная кампания 6 августа.

 
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