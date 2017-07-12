Белорусам напомнили о прививках против кори перед выездом за рубеж

В Беларуси против кори вакцинировано 98% населения, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в связи со вспышкой кори в Европе. При этом там отметили, что для создания коллективного иммунитета, который не допускает в стране эпидемии, Всемирная организация здравоохранения рекомендует обеспечить вакцинацию не менее 95% среди взрослых и 97% среди детей.

Инфекция находится под контролем, регистрироваться могут лишь единичные завозные случаи заболевания у непривитых или не полностью привитых лиц. Однако Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обращает просит граждан учитывать ситуацию в Европе при планировании поездок, в поликлинике уточнить сведения о прививках против кори. Прививку перед выездом в другие страны следует сделать, если человек не болел этим заболеванием, у него нет данных о прививках против кори или есть сведения только об одной такой прививке (у лиц старше 6 лет). Прививку делать не надо, если есть сведения о двух прививках или человек болел корью.

Если после возвращения из заграницы появились симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит), следует немедленно обратиться к врачу, рассказав о недавнем возвращении из-за рубежа.