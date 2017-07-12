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18. 07. 2017

Солиста Depeche Mode выписали из больницы в Минске

Автор фото: Аркадий Соболев Источник фото: Onliner.by

Солиста Depeche Mode Дэйв Гаан выписали из 9-й городской клинической больницы Минска. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Музыкант был в нормальном настроении, общался с врачами, рассказали в медучреждении.

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Другие подробности о состоянии вокалиста не сообщаются, передает БелТА.

На своей странице в Facebook группа принесла извинения перед всеми поклонниками в Минске в связи с отменой концерта. Обладателей билетов просят следить за информацией о переносе шоу или возмещении стоимости билетов.
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