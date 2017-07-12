Главный тренер БАТЭ: есть все возможности, чтобы победить в Ереване

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями накануне ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского "Алашкерта". По его словам, хотя поединок в Борисове и завершился с ничейным счетом 1:1, у борисовчан «есть все возможности», чтобы победить в Ереване.

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«Понятно, что после результативной ничьей на "Борисов-Арене" определенные шансы имеет и "Алашкерт". Но, несмотря на это, мы верим в свою команду и считаем, что нам по силам преодолеть армянский барьер», - заявил он, сообщили в БАТЭ.

При этом пропущенный дома гол главный тренер не считает «слишком большим ударом, чтобы терять веру в благоприятный исход». По его словам, если хозяева встречи 18 июля выстроят эшелонированную оборону, то надо быть готовыми к ее преодолению.