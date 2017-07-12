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18. 07. 2017

"Белоруснефть" будет бурить скважины на газоконденсатном месторождении в Украине

"Белоруснефть" выиграла тендер на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области Украины. Согласно техзаданию, каждая из скважин будет наклонно-направленной, глубиной 5,5-5,7 тыс. метров. Период бурения - 2017-2019 годы.

Детали контракта обсуждены во время визита в "Белоруснефть" делегации украинской нефтегазовой компании ООО "ДТЭК Нефтегаз", передает БелТА.

"Белоруснефть" благодаря украинскому дочернему предприятию ООО "Сервис Ойл" заметно активизировала свою деятельность на рынке Украины. Белорусы завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО "Укргаздобыча". Определены работы по контракту с "Надра-Геоинвест" о проведении 3D-сейсморазведки в объеме 100 квадратных километров с обработкой и интерпретацией данных. Также на очереди 3D-сейсморазведка в объеме 390 квадратных километров для "Укргаздобычи". Кроме того, белорусы победили в двух из четырех лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для "Укргаздобычи". 
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