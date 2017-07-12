В Беларуси создали информационную сеть по технологии блокчейн

Национальный банк Беларуси создал на основе технологии блокчейн информационную сеть, которую можно использовать для решения широкого спектра банковских и небанковских задач. На первом этапе ее практически внедрят в рамках банковской системы страны, сообщили в Нацбанке.

Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация страны, а администратором сети определен Расчетный центр Нацбанка. В целом создан саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов), члены которого имеют равные права.

Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе страны стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и самой банковской гарантии. Белорусские банки вскоре смогут воспользоваться такой возможностью согласно постановлению Нацбанка от 11 июля № 279, которое вступило в силу 15 июля и предусматривает включение технологии блокчейн в механизм передачи информации о банковских гарантиях. Новый механизм ведения реестров банковских гарантий обеспечит взаимный доступ субъектов хозяйствования Евразийского экономического союза к госзакупкам.

Следующим этапом должно стать внедрение блокчейна на рынке ценных бумаг. Белорусская валютно-фондовая биржа планирует использовать его для ведения реестра операций с ценными бумагами. Реализация проекта создаст условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития фондового рынка страны, заявили в Нацбанке.

Пока использование сети в Беларуси не предполагает сделок с виртуальными валютами, но концептуально нет ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий.

В перспективе технологию можно будет использовать и за пределами банковской системы, например, для работы с "умными" контрактами. При законодательном обеспечении заверенную с помощью блокчейна информацию можно будет использовать в бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой поддержке и других сферах.