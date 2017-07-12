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18. 07. 2017

Белорусские санатории хотят увеличения безвиза для иностранцев

Для белорусских здравниц было бы выгодно, если бы сроки безвизового пребывания иностранных туристов были увеличены, заявил на пресс-конференции 18 июля директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, пока есть лишь единичные примеры посещения санаторно-курортных организаций безвизовыми туристами, и то по путевке выходного дня. «Люди, пребывающие до пяти суток, используют санатории не как санаторно-курортную организацию, а как место для размещения. Поэтому мы ратуем все-таки за увеличение сроков безвизового пребывания», — заявил он, передает Sputnik.

Геннадий Болбатовский также отметил, что стандартная оздоровительная программа в белорусских санаториях рассчитана на две недели. Он также заявил, что более 90% иностранцев в белорусских здравницах составляют граждане России, хотя по итогам первого квартала 2017 года и наметилось увеличение граждан других государств. «Мы надеемся, что эта тенденция сохранится», — сказал он. 
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