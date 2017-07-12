При Администрации президента создали группу по оценке последствий принятия законов

При Администрации президента Беларуси создана группа экспертов в области права. Об этом говорится в распоряжении Главы Администрации от 14 июля № 70ра. Задачами группы являются подготовка экспертных заключений по итогам рассмотрения проектов важнейших законодательных актов и прогнозирования последствий их принятия, а также разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и нормотворческой деятельности.

Эксперты будут осуществлять свою деятельность на общественных началах, а подготавливаемые ими заключения будут использоваться при подготовке материалов для доклада президенту проектов законодательных актов, сообщает pravo.by.

В составе группы созданы подгруппы по конституционному законодательству и законодательству в области международных отношений и внешней политики Беларуси; по гражданскому и гражданскому процессуальному законодательству, хозяйственному процессуальному законодательству, законодательству о финансово-кредитной системе, о предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности, об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, о таможенном регулировании; по законодательству о труде и занятости населения, о браке и семье, жилищному законодательству, законодательству о соцзащите и соцстраховании, о здравоохранении, об образовании, научной, научно-технической и инновационной деятельности, информации и информатизации, культуре, физкультуре и спорте, туризме; по законодательству в области обороны, национальной безопасности, правоохранительной деятельности, борьбы с преступностью и судебно-экспертной деятельности, об административных правонарушениях и процессуально-исполнительному законодательству об административных правонарушениях, законодательству об уголовной ответственности, уголовно-процессуальному и уголовно-исполнительному законодательству.

В их состав вошли преподаватели юридического (Ольга Чуприс, Сергей Калинин, Татьяна Масловская, Вадим Самарин, Наталья Бондаренко, Иван Колядко, Снежана Лещенко, Тамара Макарова, Людмила Царева, Сергей Балашенко, Мария Абламейко, Алексей Корочкин, Тамара Петоченко, Татьяна Постовалова, Игорь Грунтов, Валентина Бибило, Вячеслав Шабанов, Юрий Шевцов) и экономического факультетов (Михаил Ковалев), факультета международных отношений (Леонид Гайдукевич), юридического колледжа (Олег Старовойтов) БГУ, факультета права БГЭУ (Дмитрий Демичев, Татьяна Таранова, Татьяна Телятицкая, Александр Шкляревский), международного университета МИТСО (Елена Довгань, Владимир Витушко, Владимир Ермолович), Академии управления при президенте (Сергей Кизима, Сергей Апанасевич, Сергей Бориков, Сергей Забелов), Академии МВД (Вадим Павлов, Анатолий Савенок), председатель Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате Ян Функ, судья Верховного суда в отставке Леонида Бакиновская, Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ (Валерий Годунов, Александр Барков, Людмила Зайцева), ГрГУ имени Янки Купалы (Игорь Мартыненко, Светлана Агиевец), НИИ труда минтруда и соцзащиты (Наталия Красовская), депутаты Игорь Марзалюк и Людмила Михалькова, бывший зампредседателя Следственного комитета Валерий Гайдученок, бывший первый замдиректора Национального центра законодательства и правовых исследований Александр Макаревич.