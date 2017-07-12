Беларусь хочет помочь обновить диалог между Востоком и Западом

Беларусь может играть активную роль в обновлении широкомасштабного диалога между Востоком и Западом, заявил зампредседателя Палаты представителей Болеслав Пирштук сегодня на встрече с председателем делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским.

По его словам, сейчас очень остро стоит ситуация в части усиления взаимного доверия, безопасности, сотрудничества, а также обновления широкомасштабного диалога между Востоком и Западом, передает БелТА.

При этом депутат не стал скрывать заинтересованности Беларуси в развитии отношений с Евросоюзом.