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20. 07. 2017

20-22 июля в Беларуси тепло и дождливо

Источник фото: Telegraf.by

20 июля погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов. Поэтому ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°С, по югу +27..+31°С. В течение суток атмосферное давление будет слабо падать.

21 июля погоду в республике будет формировать малоподвижный фронтальный раздел; по югу страны скажется влияние теплых воздушных масс тропического происхождения, по северу – влияние свежих воздушных масс балтийского происхождения. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно в южных и центральных районах республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северу до +18°С югу страны, максимальная днем +21..+28°С, по югу +29..+31°С, передает Белгидрометцентр.

22 июля синоптическая ситуация не изменится, по-прежнему погоду будет определять малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем сильные дожди, возможен град. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по югу до +20°С; максимальная днем +18..+25°С, по югу +26..+32°С.
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