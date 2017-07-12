Белорусские ссузы начали прием документов

Средние специальные учебные заведения Беларуси 20 июля начали прием документов. Поступление на бюджет абитуриентов с общим базовым образованием продлится по 3 августа, на платные места - по 14 августа. Вступительные испытания они будут сдавать 4-8 августа. Зачисление на бюджет пройдет по 10 августа, на платные места - по 16 августа.

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Прием документов на бюджет от поступающих с общим средним и профессионально-техническим образованием завершится 9 августа, на платную форму - 16 августа. Сдавать вступительные испытания они будут 10-12 августа. Зачисление на бюджета пройдет по 14 августа, на платные места - по 17 августа.

Абитуриент должен представить в приемную комиссию удостоверение личности, заявление, документ об образовании, сертификаты ЦТ, медицинскую справку, документы о льготах, если они есть, и фотографии.