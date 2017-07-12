Прокопеня и Гуцериевы инвестировали в старптап 25 млн долларов

Финансова-технологическая компания capital.com получила 25 млн долларов инвестиций от фонда Larnabel Ventures российской семьи Гуцериевых и инвестиционной компании VP Capital, основанной белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней.

Стартап разрабатывает мобильные приложения для инвестиций и торговли финансовыми инструментами.

Главная его особенность — функция Smart Feed, создающая персонализированные новостные ленты, учитывая поведение пользователей. На основе анализа поведения трейдеров, она видит склонность к «ментальным ловушкам» (самоуверенности, диспозиции) и дает обучающую информацию об эффективном управлении капиталом и их избегании.

Пока приложение работает в тестовом режиме на территории ЕС.