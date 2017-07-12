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20. 07. 2017

Прокопеня и Гуцериевы инвестировали в старптап 25 млн долларов

Источник фото: TUT.by

Финансова-технологическая компания capital.com получила 25 млн долларов инвестиций от фонда Larnabel Ventures российской семьи Гуцериевых и инвестиционной компании VP Capital, основанной белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней.

Стартап разрабатывает мобильные приложения для инвестиций и торговли финансовыми инструментами. 

Главная его особенность — функция Smart Feed, создающая персонализированные новостные ленты, учитывая поведение пользователей. На основе анализа поведения трейдеров, она видит склонность к «ментальным ловушкам» (самоуверенности, диспозиции) и дает обучающую информацию об эффективном управлении капиталом и их избегании.

Пока приложение работает в тестовом режиме на территории ЕС.
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