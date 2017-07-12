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20. 07. 2017

В Германии ураган опрокинул на белорусского водителя фуру

Белорусский дальнобойщик пострадал в результате стихийного бедствия в районе Магдебурга в Германии. Инцидент произошел 22 июня, когда во время урагана, порывы которого достигали 140 километров в час, фура опрокинулась на водителя.

Как глава представительства ООО "Адженс" в Беларуси Вадим Полегошко, где работает водитель, порыв ветра опрокинул фуру прямо на водителя, сообщает abw.by.

Пострадавшего с переломами, в том числе таза, доставили в клинику Магдебурга. Там ему оказали необходимую помощь, провели операцию. Затем белоруса транспортировали спецтранспортом в НИИ травматологии Минска, где он все еще проходит лечение. Прогнозы врачей благоприятные.
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