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20. 07. 2017

Солигорский «Шахтер» будет тренировать поляк

Источник фото: ФК "Шахтер"

52-летний польский специалист Марек Зуб стал главным тренером солигорского футбольного клуба "Шахтера", сменив на этом посту Олега Кубарева. До этого он тренировал чемпиона Латвии - юрмальский "Спартак", еще ранее – различные клубы Польши, Литвы и Китая.

После первого круга чемпионата Беларуси футболисты "Шахтера" лидируют, набрав 36 очков. Также они вышли в 1/8 финала Кубка страны. А вот в Лиге Европы команда не смогла преодолеть первый квалификационный барьер, уступив по литовской "Судуве".

Первый матч под руководством нового наставника "Шахтер" проведет в Солигорске 23 июля против "Орши".
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