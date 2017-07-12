В Беларуси могут начать производству автокомпонентов Bosch

Предприятие по производству автокомпонентов марки Bosch может быть создано в Беларуси, сообщил 20 июля замминистра промышленности Дмитрий Корчик в Минске на техническом форуме Bosch.

По его словам, производство может быть расчитано как на внутренний рынок, так и на рыкон ЕАЭС, передает БелТА.

Замминистра также отметил, что Беларуси и Bosch активно сотрудничают в части топливной аппаратуры. «Хотелось бы развивать контакты и переходить к новым формам взаимодействия, не ограничиваясь лишь поставками в Беларусь автокомпонентов», - сказал он.