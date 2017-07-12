МВД переводит ряд административных процедур в электронную форму

Министерство внутренних дел Беларуси совместно с Национальным центром электронных услуг в 2017–2018 годах проводит мероприятия по переводу в электронную форму ряда административных процедур по заявлениям граждан. Об этом сообщили в МВД.

В электронную форму переводятся регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, а также выдача гражданину Беларуси и иностранцам, постоянно проживающим в стране, документа о приглашении иностранца в Беларусь.

Также проводятся мероприятия по созданию условий для подачи в электронной форме заявлений на выдачу спецразрешения иностранцам на трудовую деятельность в Беларуси. Подавать такие заявления через единый портал электронных услуг юрлица и ИП смогут с января 2018 года. В 2019 году будет реализовано согласование в электронной форме приглашений иностранцев на обучение.

При этом сохранится возможность личного обращения граждан, юрлиц и ИП в подразделения по гражданству и миграции для осуществления этих административных процедур.