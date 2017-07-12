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20. 07. 2017

Мебельный мошенник из Солигорска обманул около 30 человек

Источник фото: Следственный комитет

Солигорский райотдел Следственного комитета возбудил ряд уголовных дел в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя Сергея Михаськова, обвиняемого в совершении мошеннических действий. Потерпевшими признаны более 30 человек, сообщили в СК.

По данным следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по апрель 2017-го обманом завладел имуществом граждан на сумму около 20 тыс. рублей. Под предлогом оказания услуг по покупке и доставке мебели мужчина арендовал в Солигорске магазин, где заключал с договоры розничной купли-продажи. При этом, будучи в крайне неблагополучном финансовом положении и не имея прибыли для выполнения договорных обязательств, находил новых клиентов и заключал с ними сделки. 

Обвиняемый принимал предоплату или сумму заказа целиком, но затем свои обязательства не исполнял. При этом он мужчина пытался убедить потерпевших, что доставка мебели затягивается по независящим от него причинам.
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