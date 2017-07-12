Госзакупки в Беларуси могут стать прозрачнее

В Беларуси планируется принять меры по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок, сообщил начальник управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Вячеслав Андрухов перед началом международного семинара TAIEX, организованного ДФР КГК и Еврокомиссией. По его словам, в Беларуси работают над тем, чтобы минимизировать коррупционные риски при проведении госзакупок.

Наиболее частыми проявлениями коррупции в сфере госзакупок он назвал незаконное ограничение доступа лиц к участию в процедуре закупки, чтобы создать условия для заключения договора с заранее выбранной организацией, а также искусственное занижение участником торгов цены с последующим ее повышением при заключении допсоглашений к договору, передает БелТА.

Так, в текущем году ДФР КГК предотвратил возможный ущерб в размере более 1 млн рублей. Проверка информации о нарушениях при проведении электронных аукционов показала, что от процедуры выбора поставщика программно-вычислительного оборудования для одного из госучреждений по формальным причинам отстранили одного из участников, предложившего минимальную цену. По результатам торгов победителем стал поставщик более дорогостоящего продукта, который не только разработал проект, но и изучал предложения на их соответствия конкурсной документации.

По словам Вячеслава Андрухова, коррупция при госзакупках не только приводит к росту расходования бюджетных средств, но и создает предпосылки для развития коррупции.