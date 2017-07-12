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20. 07. 2017

Председатель ТСЖ из Орши обокрала товарищество на 5 тыс. рублей

Председатель товариществ собственников жилья из Орши завладела деньгами ТСЖ на общую сумму более 5 тыс. рублей. По информации Оршанского РОВД, что 44-летняя женщина привлекала граждан к работе дворниками или уборщиками подъездов, официально их не трудоустраивая.

В результате у нанятых таким образом работников оплата труда была значительно меньше, чем предусмотрено протоколами учредителей собрания собственников товариществ. При этом составлялись фиктивные документы о приеме на работу и объемах выполненных работ по уборке территорий, на основании которых начислялась зарплата. Частью этих денег председатель распоряжалась по собственному усмотрению, передает БелТА.

Она же, фиктивно трудоустроив на время своего отпуска на должность исполняющего обязанности председателя правления товариществ свою знакомую, которая фактически обязанности не исполняла, но деньги получила.

Судом Оршанского района и города Орши женщина признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и приговорена к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2,5 года, с лишение права пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. 
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