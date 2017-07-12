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20. 07. 2017

МВД поддерживает запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года

Министерство внутренних дел Беларуси поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, а не с 18 лет, как сегодня. Об этом сообщили в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД.

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По данным минздрава, возможность покупать алкоголь молодежью старше 18 лет в 25 раз увеличивает рост тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.

По материалам БелТА
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