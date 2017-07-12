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20. 07. 2017

Белорус пытался ввезти в Польшу 18,5 тыс. пачек сигарет

Сотрудники польской таможни обнаружили 18,5 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизами, спрятанных в переделанном микроавтобусе под управлением 50-летнего жителя Беларуси. Автомобиль задержали в пункте пропуска «Кузница» на белорусско-польской границе, сообщили в налоговой службе Белостока.

Машина была переделана под провоз контрабанды, сигареты были спрятаны в боковых стенках, полу и потолке автомобиля. Их стоимость оценивается в 250 тыс. злотых. Это самая большая контрабанда, выявленная таможенниками Польши в 2017 году.

Сигареты и автомобиль конфискованы. Водителю грозит суд.
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