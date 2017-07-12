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20. 07. 2017

"Амкодор" хочет в разы нарастить поставки в Украину

"Амкодор" планирует в разы нарастить поставки техники в Украину, заявил 20 июля в Киеве заявил гендиректор управляющей компании холдинга Валерий Иванкович. Так, в 2017 году планируется увеличить товарооборот компании в 2 раза. На следующий год - в 3-4 раза.

По словам Владимира Иванковича, «Амкодор» также готов вступать в совместные пулы по развитию и продвижению белорусской техники с предприятиями Беларуси, которые выигрывают тендеры в Украине, передает БелТА.

Кроме того, прорабатывается вопрос развития совместных предприятий с компаниями Украины, в том числе создания сборочного производства для сборки техники из поставляемых машкомплектов и ее продвижению на украинский рынок.

В свою очередь директор ООО "Амкодор-Укроспецмаш" Геннадий Кондратюк рассказал, что в планах компании рост объемов продаж техники "Амкодор" в Украине в рамках проектов по дорожно-строительному, сельскохозяйственному, лесопромышленному и другим комплексам в части обновления парка спецтехники. Также прорабатывается поставка зерносушильных комплексов для предприятий Одесской и Полтавской областей. 
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